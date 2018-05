Clinica Villa Mafalda e l’oculistica moderna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sempre più spesso l’oculistica fa parlare di sé nel nostro Paese. Recensioni e commenti riconoscono come, da nord a sud, questa importante branca della medicina riesca attualmente a fornire prestazioni all’avanguardia che la posizionano, di fatto, tra le eccellenze dell’offerta sanitaria nazionale. Molto di questo successo è dovuto senza ombra di dubbio alla capacità degli specialisti del settore di integrare all’interno della loro proposta un ampio spettro di trattamenti hi-tech ed innovativi. Un opinione sostenuta anche dalla Clinica Villa Mafalda Roma, centro polispecialistico situato nel cuore della città di Roma dotato di un reparto oftalmologico da sempre attento agli sviluppi tecnologici nel campo della salute. Dalla robotica all’informatica, passando per la ricerca di farmaci e tecniche chirurgiche nuove, il panorama sanitario nazionale fa ben sperare i pazienti che soffrono di patologie oculari.In Toscana, precisamente a Pisa, ha ricevuto incoraggianti commenti la realizzazione di un impianto dalle piccole dimensioni in grado di gestire autonomamente il dosaggio del medicinale dedicato al trattamento della maculopatia retinica. Il dispositivo, da inserire sotto la congiuntiva, riesce a dissolversi al termine del suo utilizzo. Per VillaMafalda questi sviluppi si presentano come un importante passo avanti per la qualità della vita di chi soffre di patologie all’occhio. La maculopatia, infatti, se trattata con i metodi classici, necessita di operazioni periodiche volte per iniettare il medicinale utile a bloccare l’avanzamento della malattia.L’oculistica ha inoltre saputo prendere in prestito con successo le innovazioni tecnologiche introdotte in altre branche della scienza medica, una su tutti la radiologia. Da sempre al centro dell’attenzione per via delle diverse possibilità di applicazione - dalla cardiologia alla medicina nucleare - questa disciplina ha fornito al mondo dell’oculistica moderna degli importantissimi strumenti, utili a migliorare sia la fase di diagnostica che di intervento. I commenti più entusiastici della comunità scientifica si riferiscono soprattutto alle tecniche di tomografia a coerenza ottica (OCT). AktiVision, reparto oculistico di Villa Mafalda in Roma, conferma nelle sue recensioni sul sito ( www.aktivision.it ) le grandi potenzialità di questa tecnica. Si tratta infatti di una scansione affidabile e non invasiva che fornisce allo specialista una mappatura precisa di cornea e retina. Soluzioni di questo tipo rappresentano il futuro medico volto alla crescita e lo sviluppo della disciplina. L’OCT ha infatti una serie di applicazioni, tutt’altro che marginali, che vanno dalla retinopatia diabetica al glaucoma.Negli ultimi anni proprio il glaucoma si è trovato al centro delle attenzioni dei medici e di cliniche come VillaMafalda. Un elemento di studio intensificatosi principalmente per via della grande diffusione della malattia, specialmente nelle regioni settentrionali dove, stando alle ultime recensioni e statistiche, si è avuto un grosso incremento di questa affezione.Clinica Villa Mafalda osserva con attenzione i metodi di diagnostica innovativi per questo tipo di problematica, tra i quali spiccano le tecniche come appunto l’OCT, per il monitoraggio delle cellule gangliari retiniche spesso indice di salute dell’occhio, ma anche l’ausilio di dispositivi volti al controllo della pressione intraoculare, che permettono di risalire alle cause della malattia che secondo l’opinione dei medici non di rado sono legate allo stato del sistema cardiovascolare. Analizzando questo contesto è facile intuire come gli sviluppi della tecnologia oftalmologica abbiano ripercussioni positive anche sulle più diverse branche mediche. Il percorso seguito dall’oculistica italiana può infatti essere di esempio per tutta la sanità nazionale, aprendo la via della sperimentazione consapevole e dell’attenzione alle nuove tecnologie in ambulatorio e in sala operatoria. Una modalità d’azione che darebbe un grande aiuto ai medici nella loro pratica quotidiana, e soprattutto ai pazienti, con prospettive di cura e qualità della vita sempre più soddisfacenti. - (PRIMAPRESS)