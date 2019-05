Bevande con sempre meno zuccheri e più foglie di stevia, i nuovi trend dei soft drink

(PRIMAPRESS) - CHICAGO - PureCircle, il principale produttore mondiale di dolcificanti sta caratterizzando il mercato con il sempre maggiore uso di foglie di stevia nei prodotti alimentari e delle bevande. A riportarlo è il Global Report su food & drink dell’azienda di ricerca di mercato, Mintel Group di Chicago.

Nel 2018, il numero di nuovi prodotti che utilizzano la stevia è cresciuto del + 31%. Ciò corrisponde a un aumento del + 11% nel 2017. Ciò significa che il tasso di crescita dello scorso anno è quasi triplicato. Nell'osservare separatamente i lanci di bevande e alimenti con la stevia l'anno scorso, l'aumento è stato del + 36% per le bevande e del + 27% per gli alimenti.

I dati del 2018 continuano a mostrare l'accresciuta adozione di stevia come ingrediente importante per le aziende del settore delle bevande e alimentari. In una serie di categorie, dove vengono usati dolcificanti ad alta intensità, la stevia è ora il leader; queste categorie comprendono: bevande a base vegetale (alternative lattiero-casearie); gelato a base di latte e yogurt congelato; tè freddo pronto da bere; e condimenti e aceti. Stevia ha anche un'alta incidenza di utilizzo in: bevande gassate; e sostituzioni di pasti e altre bevande. - (PRIMAPRESS)