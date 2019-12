Bere acqua mette in fuga patologie legate alla disidratazione specie negli over 65

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bere, Bere e Bere. Dai medici della Società italiana di Nutrizione e Metabolismo (SINuc), arriva la sollecitazione a non fare a meno di una buona idratazione sopratutto negli over 65. Il rischio è l’insorgere di patologie ricollegabili ad una mancata reidratazione che si presenta con perdite di forza e stanchezza. “I muscoli hanno bisogno di acqua - spiega Maurizio Muscaritoli, presidente del SINuc - per non fargli perdere massa fino alla sarcopenia”.

La disidratazione cronica deriva spesso dalla mancanza della sete, uno stimolo che tende a decrescere con l’età e che impone quindi di ‘ricordarsi’ di bere. Inoltre negli anni i reni tendono a perdere la capacità e l’efficienza a trattenere l’acqua. Non va meglio se il soggetto è affetto da diabete non diagnosticato o non controllato, condizione che fa aumentare il volume urinario.

Le persone con ipertrofia prostatica o quelle più anziane con incontinenza urinaria invece tendono a bere di meno per limitare il problema, mentre disturbi neuro degenerativi come demenza o Alzheimer hanno un rischio aumentato di non bere abbastanza:“Un problema se pensiamo che anche una disidratazione moderata può determinare una più o meno grave alterazione dello stato cognitivo - spiega ancora Muscaritoli - è molto importante insegnare ai giovani medici a riconoscere tempestivamente le caratteristiche cliniche gli elevati rischi della disidratazione”.

Basta, infatti, una disidratazione lieve, pari al 2% del peso corporeo per scatenar senso di confusione e disorientamento, fatica, perdita di forza, di coordinazione e delle funzioni cognitive in generale. Le conseguenze di questo lieve deficit possono essere cadute, traumi e incidenti ma anche danni a reni e muscoli, aumento del rischio di contrarre infezioni. Terapie come quelle a base di diuretici, antistaminici e lassativi possono portare ad urinare di più senza che i liquidi vengano reintrodotti a sufficienza. Ma se non si ha voglia di bere acqua ecco che si può sostituire con latte e spremute d'arancia e the in piccole dosi.