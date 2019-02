Alla scoperta dei luoghi del benessere con gli appuntamenti del magazine Io Donna (RCS) tra yoga e cultura

(PRIMAPRESS) - MILANO - Torna il 23 febbraio l’appuntamento con Io donna Yoga Tour, organizzato dal settimanale femminile del Corriere della Sera diretto da Danda Santini e FAI - Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Yves Rocher, fondatore della Cosmétique Vegetale che accompagnerà tutte le tappe con l’hashtag #IlTempoPerMe.

«Lo Yoga Tour è un importante momento di incontro con le nostre lettrici. Tante attività, tra visite guidate, sessioni di yoga e conversazioni, in luoghi di enorme bellezza, per dedicarsi un’esperienza unica e rigenerante per mente e corpo.», afferma Danda Santini, direttrice di Io donna.

Quattro gli appuntamenti dell’edizione Yoga Tour che si terranno a Napoli, Milano, Caravino (Torino) e Tivoli (Roma)

Luoghi scelti per le atmosfere all’insegna del benessere e della cultura: la visita guidata prosegue con la lezione di yoga a cura delle insegnanti professioniste.

Al termine della sessione i temi del benessere e della bellezza verranno trattati in conversazioni a tre voci: con la maestra di Yoga, un giornalista di Io donna e alcune ospiti d’eccezione, come Giorgia Surina, Martina Colombari, Cristina Parodi, Giulia Bevilacqua, che si alterneranno nei diversi appuntamenti. - (PRIMAPRESS)