Venezia: oggi l'incarico ai periti per ricostruire le fasi dell'incidente di Msc Opera

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La notifica degli avvisi di garanzia al comandante della nave Msc Opera e al capo pilota degli ormeggiatori, come precisa la Procura della Repubblica di Venezia è un atto dovuto. E’ proprio questa prassi che consentirà, ad ore, di assegnare ad un perito esperto la ricostruzione delle manovre in porto.

Sono stati posti sotto sequestro i sistemi di movimento della nave per valutare come si sia sviluppato l’incidente a partire dall’avaria del motore fino alla rottura del cavo d'acciaio del rimorchiatore e, quindi, la perdita di controllo della nave.

La nave non è sotto sequestro ma è stata “isolate” la sola scatola nera della navigazione e le conversazioni tra la plancia di comando dell’Opera e gli ormeggiatori incaricati delle operazioni di accosto della nave. - (PRIMAPRESS)