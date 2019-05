Venezia: domani i funerali in forma ristretta dell'ex ministro degli Esteri, Gianni De Michelis

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Domani 13 maggio, si terranno nella città lagunare i funerali di Gianni De Michelis, ex esponente di spicco del Psi di Craxi, di cui è stato a lungo vicesegretario e capogruppo alla Camera. Saranno funerali che la famiglia vuole in forma ristretta per dare l’ultimo omaggio all’uomo che dall'89 al '92 è stato ministro degli Esteri, firmando tra l'altro i Trattati di Maastricht. Tra gli altri incarichi di governo anche quello di ministro del Lavoro. Veneziano, aveva 78 anni. Era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Venezia, per il peggioramento delle condizioni generali di salute. Nato a Venezia il 26 novembre 1940, Gianni De Michelis si è laureato in Chimica industriale ed è stato docente universitario. Il suo percorso in politica inizia nel 1964 con l'elezione a consigliere comunale del capoluogo veneto e con il successivo incarico di assessore all'urbanistica. Nel 1969 diventa componente della direzione socialista e poi responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. Più volte ministro, alle Partecipazioni statali nel secondo governo Cossiga e nel governo Forlani, riconfermato alla guida dello stesso dicastero nei governi Spadolini e nel V governo Fanfani. Diventa poi ministro del Lavoro e della previdenza sociale durante i due governi di Craxi. Nel governo De Mita ha il ruolo di vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri nel VI governo Andreotti nel 1989. - (PRIMAPRESS)