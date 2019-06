Ravenna: accertamenti sulla morte del bimbo di 4 anni affogato nella piscina di Mirabilandia

(PRIMAPRESS) - RAVENNA- Tutto il dramma si è consumato in pochi attimi, tanto che è bastato a far perdere la vita al bimbo di 4 anni che ieri era stato rinvenuto a testa in giù nella piscina del parco dei divertimenti di Mirabilandia. Il piccolo Edoardo Bassani di Castrocaro era arrivato lì con la mamma sin dalla mattina poi nel pomeriggio la mamma si è allontanata solo per un attimo, come è stato finora ricostruita la sequenza dell’annegamento del bambino, quando questi è stato visto del personale del parco che hanno fatto scattare l’allarme dei soccorsi medici con il 118 e l’elicottero con medico rianimatore ma non c’è stato nulla da fare.

Per ironia della sorte la tragedia ha avuto il suo epilogo proprio mentre si presentava a Roma il libro: “L’industria dei Parchi Divertimento: un patrimonio di valore per il territorio” a cui era stato invitato anche il ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio. - (PRIMAPRESS)