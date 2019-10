Godaddy sponsor di WordCamp Verona 2019

(PRIMAPRESS) - VERONA - Verona è pronta ad ospitare un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di WordPress, la piattaforma di publishing online più utilizzata al mondo. GoDaddy è tra i Silver Sponsor del WordCamp Verona 2019, che si terrà l’11 e il 12 ottobre presso l’Hotel San Marco.Sviluppatori, blogger, web designer o semplicemente curiosi delle tecnologie digitali, sono invitati ad incontrare altri membri della grande community WordPress e condividere le proprie esperienze legate al mondo del web e alle potenzialità del CMS più usato al mondo.Durante la giornata di sabato 12 presso lo stand GoDaddy sarà possibile partecipare al gioco “Incontra il tuo avatar gemello”. Ai partecipanti verranno distribuiti degli adesivi con un personaggio GoDaddy, chi troverà una persona con lo stesso adesivo e si recherà in coppia allo stand GoDaddy potrà partecipare all’estrazione di un divertente premio Il programma è molto ricco e si articola in due giornate. Quella di venerdì 11 ottobre è dedicata al Contributor Day, durante il quale verranno organizzati diversi gruppi di lavoro aperti ad utenti di qualsiasi livello per confrontarsi su varie aree tematiche. Lo scopo è infatti contribuire allo sviluppo di WordPress, un progetto open source in continuo sviluppo grazie al lavoro della sua community di utenti provenienti da tutto il mondo. Sabato 12 ottobre si terranno invece diversi talk d’approfondimento su tematiche quali l’eCommerce, l’User Experience, lo sviluppo di siti e molti altri, con diversi esperti pronti a riportare le loro esperienze e case history di successo.La prima versione di WordPress risale al 2003 e oggi detiene il 58% del mercato tra tutti i CMS presenti, tanto che il 34% dei siti attualmente attivi sul web è costruito con questa piattaforma, un dato che corrisponde a circa a75 milioni di siti, come riportato sul sito ufficiale WordCamp . A partire dal primo evento creato nel 2006 da Matt Mullenweg, oggi sono stati organizzati oltre 1000 WordCamp in 75 città, toccando oltre 65 nazioni in tutto il mondo.Per scoprire tutti i dettagli su questo evento è possibile visitare il blog di Godaddy all’indirizzo https://it.godaddy.com/blog/godaddy-wordcamp-verona-2019/ - (PRIMAPRESS)