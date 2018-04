Domenica 29 aprile a Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium Nature for Water

(PRIMAPRESS) - JESOLO, Venezia - Si chiama "Nature for Water" lo spettacolo di burattini che Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium offre a tutti i suoi visitatori domenica 29 aprile, alle 11 e alle 15. Obiettivo dello spettacolo è sensibilizzare il pubblico sul tema dell'acqua, una risorsa importante per l'ambiente e rigenerante per la natura. E’ parte, infatti, della mission di tutti i SEA LIFE nel mondo quella di sensibilizzare i propri visitatori alla protezione dell’ambiente. I burattini rappresentano un’antica forma di arte popolare ma offrono sempre una comunicazione interattiva di grande modernità; il burattinaio Maurizio Corniani, con le sue marionette, ha la capacità di stupire, affascinare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Lo spettacolo racconterà l'importanza dell'acqua come bene di valore inestimabile perché fonte di vita. Fagiolino, Sandrone e altri protagonisti disquisiranno, a modo loro, sull’argomento e, tra una battuta e una legnata, divertiranno grandi e piccini.

Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. - (PRIMAPRESS)