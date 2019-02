A Gardaland SEA LIFE Aquarium un laboratorio educativo per sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dei mari e incontro con il raro Pesce Napoleone

(PRIMAPRESS) - PESCHIERA DEL GARDA - Gardaland SEA LIFE Aquarium è da sempre attivo in iniziative di sensibilizzazione volte alla salvaguardia dei mari e alla conservazione delle specie marine; la sua mission, in particolare, è l’edutainment, ovvero educare divertendo così che i suoi Ospiti si innamorino degli oceani e imparino a rispettare le creature che li abitano attraverso il divertimento e le esperienze ravvicinate. La Giornata mondiale della vita selvatica (World Wildlife Day),che ricorrerà domenica 3 marzo e sarà dedicata quest’anno al tema “La vita sott’acqua: per le persone e il pianeta”, rappresenta un’ opportunità unica per sviluppare nuove e coinvolgenti attività, che avvicinino gli Ospiti al fascino del mondo sottomarino e li rendano coscienti dei pericoli che esso corre. L’Acquario si impegna da tempo nel raggiungimento degli obiettivi che sono propri anche del World Wildlife Day, ovvero evidenziare le criticità della vita selvatica marina e valorizzare le iniziative a tutela delle specie a rischio coinvolgendo, allo stesso tempo, i Visitatori. Proprio in questo senso, dallo scorso anno, il SEA LIFE ospita un esemplare di Pesce Napoleone, soprannominato “ambasciatore della conservazione” e soggetto a cure specifiche da parte dello staff acquariologico: lo scopo di SEA LIFE è quello di far conoscere e apprezzare a tutti gli ospiti questo pesce così sconosciuto e ormai di rado visibile in natura. Il Pesce Napoleone rientra infatti tra le specie protette della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) e tra quelle “in pericolo” della Lista Rossa IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura - la più completa ed autorevole fonte di informazione sullo stato di conservazione degli organismi viventi sul nostro pianeta): il numero degli individui presenti in natura è infatti in continua diminuzione a causa della pesca intensiva, tanto da essere considerata ormai una specie a rischio di estinzione. Gardaland SEA LIFE Aquarium, in occasione del World Wildlife Day e in linea con la sua mission educativa, proporrà anche un approfondimento guidato da un talker per sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dei mari e dei suoi abitanti. Tutti, infatti, possono contribuire, anche con piccoli gesti, alla salvaguardia dell’ambiente e utilizzare in modo più consapevole le risorse fornite dall’ecosistema marino: in questa occasione gli Ospiti potranno dunque imparare a riciclare al meglio i rifiuti, migliorare le proprie abitudini quotidiane per rispettare di più l’ambiente e comprendere l’importanza della scelta dei prodotti che si acquistano, evitando ad esempio quelli testati sugli animali. L’approfondimento si svolgerà alle ore 13 presso la Sala Cinema dell’Acquario; al termine della spiegazione le famiglie potranno poi cimentarsi nella creazione del loro animale preferito grazie ad un laboratorio che utilizzerà materiali di riciclo. Domenica 3 marzo Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto dalle 10.00 alle 16.00. - (PRIMAPRESS)