Aosta: una valanga travolge ed uccide due sciatori fuori pista

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Una valanga che si è staccata a Punta Helbronner sul Monte Bianco ha travolto due sciatori che hanno perso la vita. Si tratta di due sciatori, di cui non è ancora nota la provenienza, che praticavano lo sci fuoripista. I corpi dei due sciatori sono stati estratti dalla neve dai soccorritori, arrivati pochi minuti dopo il distacco. Le salme saranno portate all'obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. Il Soccorso Alpino Valdostano rivela che non sono coinvolte altre persone e che le operazioni di ricerca e soccorso sono terminate. Il distacco della slavina è avvenuto a quota 3mila metri e la sua corsa è continuata per circa quattrocento metri, sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay. I soccorsi sono stati allertati da alcune persone che hanno assistito alla valanga e sono intervenuti tempestivamente via terra e con due elicotteri, con unità cinofile e soccorritori. - (PRIMAPRESS)