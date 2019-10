Umbria: urne aperte per il rinnovo del Consiglio Regionale. In 700 mila al voto

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - In Umbria oggi sono oltre 700mila i cittadini chiamati a votare per l'elezione del nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio Regionale. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle 23.00. I canditati presidente sono 8, mentre le liste 19.

Ma chi sono i due candidati che hanno fatto coalizzare il M5S ed il Pd ed il Centrodestra con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia? Vincenzo Bianconi scende in campo rappresentando la coalizione di governo tra M5S e Pd mentre a sfidarlo sarà Donatella Tesei scelta da Salvini, Meloni e Berlusconi.

Gli altri candidati sono Emiliano Camusi con Potere al Popolo e Pci, Martina Carletti, Riconquistare l’Italia, Giuseppe Cirillo, Buone Maniere, l’ex Generale, Antonio Pappalardo, Gilet arancioni, Claudio Ricci, una coalizione di liste civiche di area moderata. - (PRIMAPRESS)