Perugia: vasta retata antidroga dei Carabinieri e Polizia internazionale. Arrestate oltre 15o persone

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Si tratta di una delle più grandi operazioni di recupero di droga degli ultimi mesi e che hanno portato all’arresto di oltre 150 persone. Il valore delle sostanze stupefacenti recuperate dai Carabinieri di Perugia, ammontano ad un valore di decine di milioni di euro. L’operazione è stata condotta in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali. Lo rende noto in un comunicato il Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia.

Nel corso dell'operazione, si legge nella nota, è stata smantellata "un'inedita e insospettabile organizzazione" di trafficanti internazionali di droga. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa con il Procuratore della Repubblica reggente di Perugia - Giuseppe Petrazzini - che si terrà in mattinata presso la sala stampa del Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia. - (PRIMAPRESS)