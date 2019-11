Val Pusteria bloccata per un treno deragliato a causa di una frana. Non ci sono feriti

(PRIMAPRESS) - BRESSANONE - E’ stata una frana provocata dalle difficili condizioni meteo ad aver la causa del deragliamento, ma senza feriti, del treno dalla val Pusteria. Il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo e San Lorenzo, la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali, che i pendolari usano di solito per superare eventuali chiusure della strada statale 48. - (PRIMAPRESS)