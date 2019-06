Trento: arrestate 18 persone dai carabinieri per traffico di droga proveniente dall'Albania e destinata alle province del bresciano

(PRIMAPRESS) - TRENTO - I carabinieri del comando provinciale di Trento hanno eseguito l'arresto di 18 persone, tutte residenti in Val di Non e nel Bresciano. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. All'operazione, giunta a seguito di un'indagine del 2017 condotta dai carabinieri della compagnia di Cles, hanno partecipato 80 militari. Il traffico di droga era proveniente dall'Albania e destinata alle province di Trento e Brescia. - (PRIMAPRESS)