Oggi in Trentino il Free Sky Day per imparare a migliorare le tecniche di sci con i maestri delle scuole

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Oggi in tutto il Trentino si impara a sciare o perfezionare la propria tecnica con il Free Ski Day. In questa giornata i Maestri delle Scuole di sci del Trentino aderenti, saranno a disposizione per lezioni collettive gratuite di 2 ore a bambini (a partire dai 4 anni) ed adulti nelle discipline di sci, fondo e snowboard. Ed anche skipass e noleggio attrezzatura saranno gratuiti per la durata della lezione. Per le famiglie un’occasione speciale per acquisire le prime nozioni sciistiche e per verificare come con i Maestri di sci trentini, sciare è facile, sicuro e divertente. Anche gli sciatori più performanti potranno chiedere consigli per migliorare la propria tecnica. E c’è una ulteriore novità: si potrà scegliere anche un pacchetto weekend che include soggiorno, skipass 2 giorni al prezzo del giornaliero (2 al prezzo di 1), 2h di lezione collettiva al sabato mattina e noleggio attrezzatura per la durata della lezione. - (PRIMAPRESS)