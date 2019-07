I suoni dell’alba tra le valli dolomitiche in Val di Fassa suonano la sveglia per 3500 turisti

(PRIMAPRESS) - VAL DI FASSA - “E intanto si suona”, il racconto corale e orchestale di Mario Brunello e Alessandro Baricco ispirato dai diari di guerra del musicista Alessandro è andato oggi in scena davanti a 3500 spettatori nello scenario delle vette dolomitiche alle prime luci del giorno e subito replicato per il numerosissimo pubblico salito in quota

È la storia di tutti quelli che la guerra hanno deciso di combatterla a colpi di musica, perché "puoi scegliere se premere un grilletto o il tasto di un organo, di stare in trincea o dietro una tastiera", quella che hanno raccontato note e parole dell'Alba de I Suoni delle Dolomiti che oggi, sabato 20 luglio, ha richiamato 3.500 persone fino ai 2560 metri di Col Margherita, in Val di Fassa. Un pubblico così numeroso da aver convinto autori e musicisti a replicare lo spettacolo una seconda volta, alle 8 del mattino, dopo l'esibizione delle 6. - (PRIMAPRESS)