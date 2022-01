Covid: il Trentino sospende i punti nascita di Cavales e Cles per assenza di personale

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - Sarà sospesa, a causa del Covid, a partire dalle 20 di oggi l'attività dei punti nascita e dei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Cavalese e Cles,in Trentino. Con l'aumento di contagi e ricoveri negli ospedali trentini-spiega l'Azienda sanitaria - si rende necessaria una riorganizzazione delle attività delle varie strutture ospedaliere del Servizio ospedaliero provinciale. In modo da permettere la prosecuzione delle attività sanitarie in urgenza/emergenza e recuperare risorse per sopperire alle assenze tra il personale sanitario. - (PRIMAPRESS)