Viareggio: dieci arresti della polizia per spaccio di stupefacenti

(PRIMAPRESS) - Viareggio (Lucca), 20 settembre 2019 - Dieci persone sono state arrestate dalla Polizia a Viareggio per spaccio di cocaina e hashish. I provvedimenti, eseguiti dalla squadra mobile di Lucca e dallo Sco, sono gli sviluppi dell'indagine che a febbraio scorso portarono all'arresto di un pusher maghrebino che, per sfuggire alla cattura, ferì gravemente con un masso un giovane agente di polizia fratturandogli il cranio. Durante l'indagine, che ha consentito di documentare lo spaccio di droga nella pineta di Viareggio ed è stata sviluppata con la Direzione centrale per i servizi antidroga, sono stati impiegati anche agenti sotto copertura dello Sco, per acquistare di droga, e si è fatto ricorso all'istituto del ritardato arresto per gli spacciatori. - (PRIMAPRESS)