Siena: salgono a 37 i feriti rimasti coinvolti nell'incidente stradale di un bus turistico proveniente dall'Est Europa

SIENA - Salgono a 37 i feriti coinvolti nell'incidente dell'autobus finito in una scarpata tra la località di Badesse e Siena. I Vigili del Fuoco intervenuti avevano già recuperato il corpo di una donna russa 40enne. I turisti coinvolti nell'incidente fanno parte di una comitiva di un centinaio di persone provenienti da diversi Paesi dell'Est Europa e in vacanza in Italia.

Dei 37, 33 sono feriti lievi, rientrati in codice verde (19 sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte dell'Aou Senese e 14 all'ospedale Altavaldelsa di Poggibonsi dell'Ausl Toscana sud est). Quattro feriti, in codice giallo, sono stati ricoverati a Le Scotte. Una trentina di passeggeri non ha richiesto assistenza medica.

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti sul raccordo Firenze -Siena al km 7. Sul posto anche le forze dell'ordine e personale sanitario del 118. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni.