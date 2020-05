Siena: la Cisl senese ha attivato gli sportelli per la campagna fiscale 2020. Si prenota tramite numero verde

(PRIMAPRESS) - SIENA - La Cisl Siena attiva i propri sportelli per la campagna fiscale 2020 che si concluderà il prossimo 30 settembre. Per le pratiche relative all'Agenzia delle Entrate si può prenotare un appuntamento al numero verde 800800730 mentre invece per ricevere informazioni basterà chiamare ai numero di telefono delle sedi (0577 289206 oppure 0577 221315).

Cisl Siena comunica che sono attuate tutte le disposizioni di sicurezza previste dai protocolli nazionali e regionali. Coloro che su appuntamento si recheranno presso le sedi Cisl, dovranno rispettare le norme vigenti per quanto riguarda il distanziamento, l’utilizzo di gel per le mani, mascherina e di guanti usa e getta.

In occasione dell’emergenza sanitaria e nella volontà di evitare criticità, è anche prevista la possibilità di compilare il modello 730 o il modello Isee restando a casa e inviando la documentazione in maniera telematica, seguendo la procedura sul sito della Cisl, servizi Caf.



