Lucca: la Polizia ha arrestato 3 rumeni e 6 cingalesi con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

LUCCA - Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono state arrestate dalla polizia di Lucca, 9 persone, 3 rumeni e 6 cingalesi. Le indagini hanno fatto luce su un'organizzazione radicata nello province di Lucca e Milano, nonché in Romania. Gli indagati gestivano principalmente il traffico di migranti clandestini da Sri Lanka e Bangladesh sulla rotta Romania-Ungheria-Italia. Chi voleva arrivare in Italia dallo Sri Lanka, passando per la Romania, era costretto a sborsare tra i 6.000 e i 7.000 euro.