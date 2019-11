Firenze: perquisizioni della GdF alla Fondazione Open creata per sostenere l'ex premier Renzi

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Perquisizioni della GdF sono in corso a Firenze e in altre città italiane nell' ambito di sviluppi delle indagini relative all'inchiesta della Procura fiorentina sulla Fondazione Open che era stata costituita per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier Matteo Renzi. Secondo quanto si apprende,la procura, tra i reati contestati nell'inchiesta a vario titolo. considera riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio. - (PRIMAPRESS)