Firenze: il Forum Risk Management in Sanità assegna il premio Sham Italia per la prevenzione in centri di cura

(PRIMAPRESS) - FIRENZE – La 13a edizione di Forum Risk Management in Sanità, organizzato dal gruppo assicurativo Sham Italia, ha selezionato 122 progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi strategici di protocolli e sistemi di cura per favorire la prevenzione sul territorio. Ad ottenere il riconoscimento del forum sono stati: l’AOU Maggiore della Carità di Novara; l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia "Franco Scalabrino" - G.I.O.M.I. S.p.A. di Messina e l’Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS "E. Medea" di Como. I progetti presentati - già in corso in queste strutture - riguardano, rispettivamente: i modelli predittivi per evitare il sovraffollamento ospedaliero, l’informatizzazione “intelligente” delle check list chirurgiche e il contenimento delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) in una struttura riabilitativa dell'età evolutiva.

“Scopo del Premio è diffondere e uniformare le buone pratiche locali a livello nazionale, far crescere la cultura della prevenzione e far incontrare, perché si confrontino sul tema della sicurezza, i grandi ambiti della sanità in Italia: pubblico, privato e privato religioso senza fine di lucro. La sicurezza delle cure - ha detto Roberto Ravinale, direttore esecutivo di Sham Italia - è e deve essere il comune denominatore nell’intero ecosistema sanitario e il risultato eccezionale del Premio, quest’anno, testimonia l’investimento e la crescente importanza del Risk Management e della prevenzione in Italia”. - (PRIMAPRESS)