Firenze: dopo la scosse di terremoto, decine di richieste di sopralluogo dei Vigili del Fuoco per verificare la stabilità delle case

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Sono centinaia le richieste di sopralluogo da parte dei cittadini rivolti ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile per giudicare l’abitabilità ed i danni provocati dalla forte scossa di terremoto nella notte alle porte Nord di Firenze. Alle 4,37, un sisma di magnitudo tra 4.5 è stato registrato nell’area del capoluogo toscano. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando l’eventualità di altre scosse di assestamento che nelle ultime 12 ore sono state già 36. Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 cinque scosse sono state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3, mentre alle 4,37, a 4 km di profondità ancora a Scarperia San Piero, ce n'è stata una di magnitudo 4,5. Un'altra scossa è stata registrata alle 4,42 a Barberino del Mugello. Altre scosse di minore intensità a Scarperia San Piero fino alle 5,29. Vi sarebbero danni ad edifici a Scarperia San Pietro e a Barberino. I sindaci dei Comuni hanno affermato che non ci sono danni rilevanti ma tuttavia sarà necessario una verifica più attenta come stanno richiedendo gli stessi cittadini preoccupati del rientro in casa. - (PRIMAPRESS)