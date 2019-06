Firenze: aperta la camera ardente per Zeffirelli al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Domani i funerali

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Aperta questa mattina la camera ardente al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio di Firenze che ospita il feretro del regista Franco Zeffirelli morto sabato scorso a Roma a 96 anni.

Domani 18 giugno, invece, la cerimonia funebre nel Duomo fiorentino con il cardinale Giuseppe Betori che officerà la messa. Al rito prenderà parte anche la Cappella musicale della cattedrale di Firenze diretta da Michele Manganelli.

I funerali nella cattedrale di Santa Maria del Fiore sono un’eccezione per le personalità laiche: l’ultima volta è stato per le esequie del poeta Mario Luzi, il 2 marzo 2005; in precedenza, il 7 novembre 1977, il rito funebre in Duomo era stato officiato per Giorgio La Pira, il ‘sindaco santo’ di Firenze. Il maestro riposerà nella cappella di famiglia del cimitero fiorentino delle Porte Sante, a San Miniato al Monte. - (PRIMAPRESS)