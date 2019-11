Campi Bisanzio: neonata trovata morta in un borsone. Le telecamere di una Farmacia potrebbero rivelare chi l'ha lasciato

(PRIMAPRESS) - CAMPI BISANZIO (FIRENZE) - Ritrovata a Campi Bisenzio una neonata morta, con il cordone ombelicale ancora attaccato, che era stata abbandonata in un borsone accanto alla farmacia di Via San Martino. La piccola, di carnagione chiara, era stata partorita da poco e non le era stato ancora tagliato il cordone ombelicale. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per infanticidio. Disposta l'autopsia sul piccolo corpo. Intanto sono al vaglio degli inquirenti le immagini di una telecamera che era nei pressi. - (PRIMAPRESS)