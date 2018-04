Area archeologica di Roselle: al via i lavori per l'Infopoint

(PRIMAPRESS) - GROSSETO - Al via i lavori per la realizzazione del Punto informativo dell'area archeologica di Roselle: un milione e 450mila per una struttura dall'architettura contemporanea e dal basso impatto paesaggistico. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva di circa 400 metriquadri a servizio del Parco Archeologico, con funzioni di biglietteria-informazione, info-point, foresteria che potrà ospitare i ricercatori e gli studenti, cucina per mensa e buffet. Fuori, un’area parcheggio di oltre 5mila metri quadri per auto un un altro, di 230, per cicli. Sarà inoltre realizzato un punto di bike-sharing, snodo in rete con le piste ciclabili che saranno realizzate e che metteranno in comunicazione gli scavi archeologici con la città, la stazione Fs e la costa, fino al parco della Maremma. La struttura gode anche della convenzione e del protocollo d’intesa sottoscritti tra il Comune, l’Università di Siena e la Soprintendenza per la valorizzazione dell’area archeologica grazie a campagne di scavo con gli studenti universitari, summer schools anche con università straniere e iniziative comuni di maggiore integrazione degli scavi col nostro Museo Archeologico. Il progetto ricade nel "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha visto vincitore il Comune di Grosseto. - (PRIMAPRESS)