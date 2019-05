Sicilia: cinque comuni al ballottaggio per le elezioni del sindaco. Seggi aperti sino alle 23

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - Saranno aperti fino alle 23, i seggi nei cinque comuni siciliani dove si torna alle urne per i ballottaggi dei candidati sindaci alle elezioni comunali. M5s, Lega e patto civico Pd-Fi si contendono, in sfide incrociate, cinque comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al secondo turno. Unico capoluogo di provincia in gioco è Caltanissetta dove gli elettori potranno scegliere fra i candidati sindaco Michele Giarratana del centrodestra (37,39%) e Roberto Gambino del M5s (19,92). A Gela (Cl) si confronteranno Cristoforo Greco, candidato da liste civiche al cui interno ci sono Pd e Forza Italia (36,28%) e Giuseppe Spata, appoggiato da Fdi, Udc e Lega (30,57%). In provincia di Trapani ballottaggio a Castelvetrano, fra Calogero Martire, sostenuto da liste civiche, (30,30%) e Enzo Alfano del M5s (28,49%), e a Mazara del Vallo, fra Salvatore Quinci del centrosinistra (31,51%) e Giorgio Randazzo, appoggiato da varie liste tra cui la Lega (24,25%). Infine, in provincia di Palermo, a Monreale, si sfideranno al secondo turno Alberto Arcidiacono, sostenuto da liste civiche e dal movimento del presidente della Regione Nello Musumeci "Diventerà bellissima" (23,94%) e Pietro Capizzi del centrosinistra (21,20%). Lo scrutinio avrà inizio nella stessa giornata di domenica, subito dopo la chiusura dei seggi. - (PRIMAPRESS)