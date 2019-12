Reggio Calabria: arrestato il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari (FI) e i vertici della Caronte&Tourist, Rapaci e Famiani per corruzione

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Il sindaco di Villa San Giovanni (RC) Giovanni Siclari, di Forza Italia, il presidente della Caronte&Tourist, Nino Repaci,e l'amministratore delegato, Calogero Famiani,sono fra gli 11 arrestati nell'ambito di una indagine della procura reggina sulla corruzione. Contestati i reati di corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, falso in atto pubblico e,per uno degli indagati, concorso esterno in associazione mafiosa.Al centro dell'indagine la gestione dei piazzali per il traghettamento, che la Caronte avrebbe gestito a piacimento. - (PRIMAPRESS)