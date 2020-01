Palermo: il ricordo di Piersanti Mattarella a 40 anni dall'omicidio del presidente della Regione Sicilia

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Era il 6 gennaio 1980 quando fu assassinato il presidente della Regione Sicilia, Pieganti Mattarella, ammazzato a colpi di pistola mentre saliva a bordo della sua Fiat 132, insieme alla moglie, ai due figli e alla suocera per andare a messa. Un sicario si avvicinò al finestrino e lo freddò. A 40 anni da quel tragico evento Palermo lo ricorda. Il sindaco Leoluca Orlando gli intitolerà il Giardino Inglese, che diverrà Parco Piersanti Mattarella - Giardino all’inglese. Alle 11.30 all'Assemblea regionale siciliana, si terrà una seduta solenne, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, fratello di Piersanti. Sono previsti gli interventi del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè e del presidente della Regione, Nello Musumeci.

Presso l'assessorato dell'Economia alla Regione Siciliana, a ricordo della presenza di Mattarella quale assessore con delega al bilancio per sette anni, è stato collocato un grande quadro raffigurante "Il muro del mare per l'autonomia" del Maestro Piero Guccione ed una targa commemorativa. Piersanti Mattarella ricoprì la carica di Assessore nella sede di via Notarbartolo, dall'agosto 1971 al marzo 1978, rendendosi artefice di importanti riforme finanziarie e contabili, della riqualificazione del bilancio e dell'approvazione dei rendiconti arretrati, dell'introduzione della programmazione pluriennale, del rafforzamento del controllo sul sistema delle banche.