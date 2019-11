Palermo: arrestata organizzazione con componenti italiani, libici ed egiziani per contrabbando di sigarette

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La Guardia di Finanza di Palermo insieme al reparto aeronavale e col supporto dei reparti territoriali di Trapani e Siracusa ha arrestato 17 persone di nazionalità italiana, libica e egiziana e sequestrato 8 imbarcazioni utilizzate per il trasporto di 6,7 tonnellate di tabacchi lavorati esteri prodotti in Tunisia e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a 160 mila euro in contanti. Le sigarette, destinate a rifornire i mercati siciliani, avrebbero fruttato all'organizzazione criminale introiti per oltre un milione di euro. - (PRIMAPRESS)