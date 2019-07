Nave Gregoretti: arrivata l’autorizzazione allo sbarco dei116 migranti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arrivata dal ministro Salvini l'autorizzazione allo sbarco dei 116 migranti a bordo della nave Gregoretti. “Abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell' Interno Matteo Salvini in diretta Fb in merito ai migranti a bordo della nave Gregoretti. "Il problema è risolto" -ha detto Salvini- cinque paesi, "Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani si faranno carico di questi 116migranti". - (PRIMAPRESS)