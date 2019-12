Messina: da ex pentiti a nuova cellula di Cosa Nostra. Arrestate 5 "gole profonde" dalla Dda

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Protagonisti di spicco dei clan siciliani negli anni ’80 e ’90, arrestati in quel periodo e diventati pentiti, hanno espiato e ricevuto sconti di pena proprio in virtù della loro collaborazione, fino ad essere rimessi in libertà lo scorso anno. La detenzione, però, non ha avuto l’effetto pieno del pentimento per i reati commessi ma a distanza di tempo lascia pensare che quella collaborazione con la giustizia è stato solo un regolamento di conti con avversari di crimine. Così i cinque, ormai liberi, erano tornati a Messina, ed avevano ricostruito la cosca, si sono armati e hanno ripreso il controllo del territorio dedicandosi agli affari illeciti di sempre: estorsioni e traffico di droga. Scoperti dalla Polizia, oggi sono stati arrestati i cinque ex pentiti della mafia messinese. L'inchiesta è stata condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalla Dda di Messina, guidata da Maurizio de Lucia. L'inchiesta, che ha portato in tutto a 14 misure cautelari - 13 in carcere e una di arresti domiciliari era sulle piste della cellula di Cosa nostra che aveva l'obiettivo di riconquistare il territorio e tornare al potere. Intercettazioni, pedinamenti e analisi dei traffici telefonici hanno accertato l'esistenza di due organizzazioni criminali, una di tipo mafioso, l'altra con il principale scopo di trafficare in droga, legate tra loro da interessi illeciti comuni. - (PRIMAPRESS)