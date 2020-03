Messina: 11 arresti della Squadra Mobile per corruzione e rivelazioni di segreto d'ufficio. Una "talpa" anche nel Palazzo di Giustizia

(PRIMAPRESS) - MESSINA - La Squadra mobile di Messina ha operato 11 arresti per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e fittizia intestazione di beni. In manette anche imprenditori e funzionari pubblici messinesi e trapanesi. Fatta luce su un sistema di corruzione che coinvolgeva, a vario titolo, persone operanti sia nel settore pubblico che in quello privato. 14 complessivamente gli indagati. Previsto il sequestro di beni e utilità economiche di una società commerciale. - (PRIMAPRESS)