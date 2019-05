Lampedusa: sequestrata la nave Mare Jonio. La procura dovrà confermare il fermo

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Dopo lo sbarco delle 30 persone tratte in salvo dalla nave Mare Jonio, la Guardia di Finanza ha proceduto al "sequestro d'iniziativa" della nave. I militari, si apprende da fonti del Viminale, dopo esser saliti a bordo avrebbero rilevato alcune irregolarità e proprio per procedere al sequestro è stato consentito alla nave di entrare nel porto di Lampedusa. L'accusa ipotizzata nei confronti dell'equipaggio è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per il sequestro della nave ed ora dovrà valutare la convalida del sequestro all'esito della lettura degli atti.

Sulla vicenda è intervento, poco prima dello sbarco dei migrati, anche il premier Conte. "Circa la vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d'accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C'è di mezzo l'autorità giudiziaria e non entro nel merito. I migranti a bordo verranno fatti scendere e messi in sicurezza”. - (PRIMAPRESS)