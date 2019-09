Lampedusa: sbarcato nella notte un barcone con un centinaio di migranti salvati dalla GdF

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Un centinaio di migranti sono arrivati nella notte a Lampedusa mentre erano in corso le operazioni di sbarco degli 82 a bordo della nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. In 78 sono arrivati in porto con un barcone che era stato soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza:si tratta prevalentemente di camerunensi e tunisini e tutti sono stati condotti nell'hotspot dell'isola. Altri 21 sono sbarcati sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Sull'isolotto di Lampione sono in corso ricerche di altri 6 migranti. - (PRIMAPRESS)