La nave della Ong spagnola Open Arms recupera a bordo altre 39 persone in acque internazionali

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Open Arms ha effettuato la scorsa notte una nuova missione mettendo in salvo altre 39 persone. Lo ha reso noto il fondatore dell'Ong spagnola, Oscar Camps, specificando che il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. L'imbarcazione era ferma da giorni al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, tra cui 32 minori. "Ora aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare", ha detto Camps. E intanto ha fatto il giro del mondo l’intervento dell’attore Richard Gere salito a bordo della nave spagnola per portare viveri. Altra presenza a bordo per sensibilizzare l’opinione pubblica è stata quella di Chef Rubio. Lunedì si terrà a Lampedusa una conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)