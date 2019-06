L’Arte contro il pregiudizio, installazione di Tommaso Chiappa per la “Carovana dei sogni” al Teatro Jolly

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Una contaminazione tra teatro, pittura e spettacolo. "Libertà", la nuova installazione site-specific dell'artista Tommaso Chiappa, pensata per gli ambienti del Teatro Jolly di via Costantino Domenico 54-56, in occasione dello spettacolo "Sogni d'autore" che la compagnia "Carovana dei sogni" porterà in scena mercoledì 12 giugno alle ore 21. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con l'Associazione italiana Sindrome di Williams e l'Associazione Nuovo Sentiero. A recitare saranno giovani attori affetti dalla Sindrome di Williams, i quali hanno scoperto il valore terapeutico del palcoscenico grazie ai laboratori teatrali, artistici e musicali diretti con passione e competenza da Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone, Luca De Paoli, Daniele Restivo e Laura Ambra.



Con le sue installazioni, un trittico e una serie di lavori monocromatici sul valore della libertà, Chiappa intende contaminare lo spazio teatrale e farne un luogo espositivo. Ma anche interagire con lo spettacolo e il suo significato. La libertà raffigurata dall'artista è quella dei bambini che guardano con occhi innocenti e senza pregiudizi alle diversità razziali, sociali e culturali. Una libertà



di giudizio che spesso viene meno nell'età adulta. L'artista vuole provare a cambiare l'opinione comune sul diverso e offrire, attraverso l'arte, spunti di riflessione sui temi dell'integrazione e della società multiculturale.



L'installazione fa parte di Multicultural.0, un progetto avviato cinque anni fa. Esso prevede l'allestimento di mostre d'arte e installazioni nei luoghi di lavoro studi, aziende, scuole. Tra gli altri, ricordiamo: Outsider nella storica fabbrica Electrolux di Solaro, in provincia di Milano (2017); Excursion nello studio commercialista Gregorio di Palermo (2018); Global Station nelle sedi dello



Studio Legale Internazionale Damiani&Damiani di Palermo; Maugeri in Arte nello struttura ospedaliera Maugeri di Pavia (2019).



Tommaso Chiappa (Palermo, 1983) si è diplomato all'Accademia di Brera a Milano. Lanciato dal gallerista Luciano Inga-Pin con una serie di importanti mostre tra il 2005 e il 2008, ha preso parte a numerose personali e collettive in Italia e all'estero. - (PRIMAPRESS)