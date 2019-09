"Introspezioni", opere di Salvatore Difranco in mostra al Quadrifoglio

(PRIMAPRESS) - SIRACUSA - Sabato 21 settembre alle ore 18 negli spazi espositivi della galleria d'arte contemporanea Quadrifoglio in via Santi Coronati 13 (Ortigia) sarà inaugurata la personale di Salvatore Difranco dal titolo "Introspezioni", a cura di Mario Cucè.



Salvatore Difranco (Comiso, 1988) si è formato all'Istituto statale d'arte della sua città natale e all'Accademia di Belle Arti di Roma. Ha esordito nel 2010 con una personale nella Galleria degli Archi di Comiso, città dove vive e lavora. Vincitore del Premio Arte Mondadori (sezione Grafica Accademia - 2009) e del Premio Internazionale Biennale d'Arte di Asolo (sezione Pittura - 2010), ha preso parte a diverse mostre sia personali che collettive.



Il percorso espositivo della mostra comprende una ventina di opere recenti e non, tra disegni a matita e carbone naturale su carta, incisioni a punta secca e scultura in argilla. L'autore si ispira alle sensazioni tratte dalla quotidianità. Volti, figure, paesaggi e animali che hanno suscitato in lui un'emozione, un moto dell'anima, imprimendosi in maniera vivida e duratura nella sua memoria d'artista.



I soggetti raffigurati, ha scritto il critico d'arte Andrea Guastella, esprimono una "sintesi dolente, che è ora meditazione sulla fugacità dell'essere, richiamata dalla scomposizione delle immagini dovuta al movimento di chi osserva, ora contemplazione dei contorti sentieri dell'uomo nel campo aperto della storia". Per il critico Rocco Giudice, i paesaggi di Salvatore Difranco sono "altrettanto enigmatici dei ritratti, immagini di un carattere al di fuori di ogni presupposto realistico, sono luoghi senza un orizzonte che gli dia consistenza di luogo reale. [...] Senza identità riconoscibile, per sapere che cosa siano e dove siamo: ma con un "retroterra" della cui vastità non saremmo più sicuri di questi luoghi essi stessi disorientati: che hanno, pertanto, un che di concentrazionario, di tetramente provvisorio".



La mostra resterà aperta fino al 12 ottobre e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Info e contatti Quadrifoglio galleria d'arte contemporanea

via Santi Coronati 13, Ortigia - Siracusa

Tel. 0931 64443