Catania: arrestato un commando di 5 persone che assaltava istituti di credito ed esercizi commerciali nella zona

(PRIMAPRESS) - CATANIA - I Carabinieri hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone indagate dalla Procura distrettuale di Catania per rapina aggravata in concorso e ricettazione. Secondo l'accusa gli arrestati fanno parte di un commando seriale che, tra il maggio e il luglio 2018, ha perpetrato una serie di assalti a istituti di credito ed esercizi commerciali nella zona dell'Acese. Il gruppo operava facendo uso di armi da fuoco, con volto coperto e particolare efferatezza. - (PRIMAPRESS)