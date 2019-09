Caltanissetta: operazione antidroga dei Carabinieri con 11 arresti

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - Operazione antidroga in corso in provincia di Caltanissetta. I Carabinieri di Caltanissetta e Canicattì, oltre ad un'unità antidroga del Nucleo cinofili di Palermo, sono impegnati da questa mattina in una operazione per eseguire l’ordine di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora nei confronti di 11 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. - (PRIMAPRESS)