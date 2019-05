Caltanissetta: la Sicilia mette fine al "Sistema Montante" con la sentenza della Procura a 14 anni all'imprenditore delle bici di lusso

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - Sono 14 anni inflitti con il rito abbreviato, dalla procura di Caltanissetta all’ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante dalla Procura di Caltanissetta. Montante, industriale degli ammortizzatori venduti in tutto il mondo, inventore di biciclette di lusso e presidente dell’Eicma, il salone della moto e motociclo di Milano è stato condannato per per quello che era stato definito il “Sistema Montante”: una rete di relazioni pericolose che era riuscito a tessere tra politica e salotti “buoni” fino a condizionare anche Confindustria diventandone il responsabile della legalità. Ma il sistema creato dall’imprenditore si è basato anche su forme di ricatti che utilizzavano informazioni spionistiche e intercettazioni telefoniche tutte conservate in un suo caveau blindato. Una camera segreta dove custodia prove di ricatto o semplici informazioni che potevano servire ai suoi business ma soprattutto ad un governo parallelo della Regione Sicilia. - (PRIMAPRESS)