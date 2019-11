Agrigento: arrestati membri di un'organizzazione che sfruttava mano d'opera dell'Est per lavori nei campi

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e dell'Ispettorato del Lavoro hanno eseguito 8 fermi emessi dalla locale Procura nei confronti di componenti di un'organizzazione criminale che faceva arrivare lavoratori dell'Est con visto turistico,per poi sfruttarli nelle campagne per pochi euro l'ora. L'operazione si è avvalsa di intercettazioni, pedinamenti e riprese di sofisticate telecamere. Per mesi erano state filmate le operazioni con cui l’organizzazione portava nei campi i lavoranti stipati in furgoni e costretti a lavorare oltre le 10 ore. - (PRIMAPRESS)