Van Gogh - The Immersive Experience al Palazzo Mazzarino a Palermo dal 7 marzo

PALERMO - Attesa delle grandi occasioni a Palermo, dove, nello storico Palazzo Mazzarino situato in via Maqueda, 383 a 100 metri dal Teatro Massimo, il prossimo 7 marzo, alle ore 10.00, sarà inaugurata la famosa mostra "Van Gogh- The immersive Experience". Un'occasione unica, capace di conquistare il mondo, pronta a unire le emozioni legate alla singolare vita del grande pittore olandese con l'immersione totale nei meandri della sua arte. Organizzata da Alta Classe Lab, Next Event, Fast Forward e Show Live, con il patrocinio del Comune di Palermo, nella straordinaria location ospitante, la manifestazione pone il visitatore nella condizione di vivere e sperimentare, anche grazie all'utilizzo di visori da virtual reality ( il cuo costo è compreso nel biglietto d'ingresso), tutte le sensazioni di una una giornata con Vincent Van Gogh: dall'alba al tramonto nel villaggio di Hales, Francia. Per tutti, una passeggiata immersiva a 360 gradi che ruota attorno ad una successione di sette opere di Van Gogh. Dal risveglio nella camera da letto (La camera da letto di Van Gogh), il camminare per le scale, la scoperta della casa dall'esterno (La Casa Bianca), l'avanzamento nei campi con l'incontro delle contadine (La Siesta), l'arrivo nel "Campo di grano con i corvi" e poi "Un campo di grano con cipressi" dove un effetto di velocità indica che la fine della giornata sta arrivando e la transizione a "La Notte Stellata" inizia prima che finisca definitivamente il giorno con la pittura notturna sul lungomare (Notte stellata sul Rodano) e il ritorno alla camera da letto del pittore. L'obiettivo della mostra è di consentire ai visitatori di continuare a conoscere il genio di Vincent Van Gogh e di approfondire la scoperta del suo mondo attraverso le sue opere, rendendosi conto del contesto in cui il pittore si è impegnato a creare e l'interpretazione che ha dato di loro. Per quanto concerne il percorso didattico-culturale l'evoluzione tecnologica ha impattato sulla quotidianità dei giovani in modo decisivo, condizionando la loro realtà ed il loro mondo. Con la straordinaria capacità di apprendimento molti giovani sono completamente immersi nelle novità multimediali, interattive, e sensoriali. Avvicinare i giovani all'arte in modo appropriato è fondamentale ed obbligatorio per non perdere la storia, la cultura, la tradizione e per farlo è necessario conoscere e comunicare con il loro linguaggio. "Van Gogh - The Immersive Experience" comunica ai giovani, con il linguaggio dei giovani. Arriva al visitatore in modo diretto, sfruttando le nuove tecnologie e trasmettendo emozioni grazie alla multimedialità di un progetto innovativo e moderno. Non si sostituisce alle mostre classiche ma le vende, le esalta, le promuove, facendo immergere il visitatore dentro il quadro e rendendolo protagonista assoluto del dipinto. In considerazione di un futuro multimediale e tecnologico "The Immersive Experience" interagisce con l'osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro al quadro di uno dei pittori più amati di tutti i tempi: un nuovo modo di conoscere e vivere l'Arte. Il visitatore esplora il fascino di Vincent camminando all'interno dei suoi quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping. I quadri prenderanno vita coinvolgendo e abbracciando il pubblico a trecentosessanta gradi. L'osservatore diventa infatti protagonista dell'opera, ampliando i propri sensi verso onde di immagini e suoni, intensi e belli. Le opere di Van Gogh sono esposte ed affascinano il mondo da oltre un secolo, ma mai come ora in questa mostra. La fruizione semplicemente visiva dei quadri in gallerie silenziose viene dimenticata, a favore di un viaggio dove il pubblico diventa protagonista, interagendo con l'arte in un modo che mai avrebbe immaginato. Per "Van Gogh-The Immersive Experience" si estende la definizione della parola mostra perché stimola i sensi ed apre la mente. In un istante, "Van Gogh-The Immersive Experience" trasporterà i visitatori nel mondo del meraviglioso artista immergendoli nei dettagli dei suoi capolavori. Adulti e bambini potranno creare il proprio percorso attraverso la personale chiave di lettura, trovando un significato e prospettive uniche nella visualizzazione delle opere d'arte. La mostra a Palazzo Mazzarino di Palermo resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 (Ultimo ingresso ore 12.00) e dalle 15:00 alle 19:00 (Ultimo ingresso ore 18.00). Il sabato la domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00 con orario continuato (Ultimo ingresso ore 19.00). I biglietti possono essere acquistati on line attraverso la GO2 la Ticketone e la Ciao Tickets oppure direttamente presso il botteghino della mostra. Il prezzo è 14 euro per gli adulti e 11 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti.