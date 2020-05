Palermo: la GdF ha arrestato 10 tra imprenditori e funzionari per un giro d'appalti forniture per Covid-19

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Sono 10 tra imprenditori e funzionari pubblici ad essere stati arrestati dalla GdF per un giro di mazzette e appalti pilotati della Sanità siciliana.Tra questi figurano Antonio Candela,Coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 e Fabio Damiani, direttore della Asp di Trapani. Disposto il sequestro di 7 società con sede in Sicilia e Lombardia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di corruzione. Nel mirino le gare della Centrale unica di appalti regionali e dell'Asp di Palermo per circa 600 milioni di euro.

Gli arresti nella Sanità siciliana sono scaturiti da indagini che hanno svelato "pubblici ufficiali infedeli, faccendieri e imprenditori senza scrupoli disposti a tutto per ottenere appalti milionari". Così il colonnello Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Nel mirino 4 appalti pubblici milionari Il più consistente, bandito dalla Centrale unica di committenza regionale per 202 milioni 400.000 euro, era finalizzato ai servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali. - (PRIMAPRESS)