Elezioni Sardegna: a Sassari ballottaggio Brianda (centrosinistra) e Campus (Centrodestra). Diciannove i sindaci già eletti

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Sono Mariano Brianda, candidato di centrosinistra e Gian Vittorio Campus, ex sindaco ed ex consigliere regionale e senatore di An e Forza Italia sostenuto da liste civiche, ad andare al ballottaggio a Sassari. A Cagliari è testa a testa tra i candidati di centrodestra Paolo Truzzo e di centrosinistra Francesca Ghirra.

Il dato sull'affluenza definitiva è stata del 55,33% in calo di circa otto punti rispetto al 63,1% della precedente tornata. Ancora incerto il risultato ad Alghero, dove lo spoglio è al momento relativo a una ventina di sezioni e vede in vantaggio il candidato di centrodestra Mario Conoci.

Diciannove sono i sindaci eletti finora al primo turno. A Villagrande Strisaili (Nuoro) il neo sindaco è Alessio Seoni che ha ottenuto il 95,27%. Giampaolo Massimo, con la lista 'Progetto 4.0', è il nuovo sindaco di Tortolì (Nuoro) eletto con il 51,40% dei voti. - (PRIMAPRESS)