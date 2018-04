Di madre in vigna: nasce la Cantina Antonella Corda

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - La terra di Serdiana raccontata in tre vini. Cantina Antonella Corda si è presentata alla stampa con una degustazione riservata dei suoi vini, dallo scorso anno in bottiglia: Nuragus di Cagliari DOC, Vermentino DOC di Sardegna e Cannonau di Sardegna. La cantina sarà quest'anno presente per la prima volta anche al Vinitaly, all'interno degli spazi della FIVI, al Padiglione 8 stand D7-11.

La cantina è nata a Serdiana, a pochi chilometri da Cagliari. Dopo la laurea in agraria e il Master in enologia alla Fondazione Mach di Trento, Antonella ha ereditato nel 2010 i vigneti di famiglia, continuando la tradizione del nonno Antonio Argiolas e dei genitori. L'obbiettivo era quello di trasformare l'azienda agricola in una boutique winery per la produzione di vini sardi di qualità, che raccontassero nel mondo la storia della sua terra.

L'azienda agricola comprende attualmente 15 ettari di terreno coltivato a vite, da un anno in conversione biologica. Si stanno inoltre realizzando dei sistemi per il riutilizzo delle acque ed è in progettazione l’impianto fotovoltaico. I vigneti si estendono su terreni disomogenei, calcarei o limosi, battuti dal vento maestrale.

"Per la nostra cantina – spiega la fondatrice Antonella Corda – la terra va rispettata come una madre. Per questo i vini che presenteremo al Vinitaly 2018 sono piena espressione della nostra Serdiana. Il Vermentino è un vino intenso e fragrante, in grado di riunire le essenze dei giardini del mediterraneo, il Nuragus racchiude a pieno le due anime della Sardegna: la terra e il mare, mentre il Cannonau viene vinificato in modo da mantenere intatti gli aromi varietali di questo vitigno."

I vini di Antonella Corda, imbottigliati dallo scorso anno, sono orientati al mercato estero, in particolare verso Stati Uniti, Belgio e Olanda, mentre sono distribuiti in tutta Italia da Philarmonica.