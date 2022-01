Riciclo: a Montebello della Battaglia i secchi di vernice diventano contenitori per le colture idroponiche

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Partirà dai supermercati Iper di Mentebello della Battaglia nel pavese il progetto Plastic Buster, per il riciclo dei secchi in plastica delle vernici ad acqua. Avviato grazie a un finanziamento della Fondazione Cariplo e da Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, è progettato da Class Onlus, dall'azienda produttrice Pennelli Cinghiale, da supermercati Iper Montello spa, S&h srl, Autotrasporti Longa e Unionplast (Federazione confindustriale gomma plastica).

“I secchi delle vernici ad acqua sono un imballaggio che a oggi non dispone di una filiera di riciclo dedicata, motivo per cui spesso diventa un rifiuto” – ha dichiarato Camillo Piazza, presidente di Class Onlus – “Eppure, per le sue caratteristiche qualitative, si presta molto bene a utilizzi alternativi e anche a una seconda vita grazie al riciclo delle materie plastiche di elevata qualità che lo compongono”.

Plastic Buster è un progetto pilota attivo nel 2022: presso i centri commerciali Iper La grande i di Montebello della Battaglia (PV) e Seriate (BG), infatti, verrà da una parte incoraggiato il riuso dei secchi: si introdurrà la clientela al mondo della coltivazione idroponica, cioè un tipo di coltivazione – realizzabile anche su scala domestica – che non usa terriccio ma sfrutta le sostanze nutritive appositamente disciolte nell’acqua contenuta in un recipiente (nel nostro caso il secchio di vernice ad acqua riutilizzato). Verrà distribuito un semplice manuale operativo per avviare una coltivazione idroponica casalinga, realizzato in collaborazione con Terra Aquatica, azienda francese leader globale nel settore. - (PRIMAPRESS)