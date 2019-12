Taranto: udienza al Tribunale del Riesame per decidere le sorti dell'altoforno n.2 dell'ex Ilva

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Si decideranno, oggi 30 dicembre, nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Taranto, le sorti dell'altoforno 2, uno dei 3 attualmente in funzione all'ex Ilva e dati ingestione, nel novembre 2018, al gruppo franco-indiano di ArcelorMittal. I giudici dovranno infatti esaminare il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria - che è la società proprietaria degli impianti, mentre ArcelorMittal è solo in fitto - e stabilire se restituirle l'altoforno per i lavori di messa in sicurezza,oppure confermare il sequestro senza facoltà d'uso deciso dal giudice Maccagnano il 10 dicembre. - (PRIMAPRESS)